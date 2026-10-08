“Tendremos que verlo en su debido momento”: Canciller Pérez Mackenna evita referirse a la evaluación de una nota de protesta al embajador Brandon Judd

Este jueves, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, evitó abordar una eventual nota de protesta en contra del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, tras sus declaraciones sobre el estrecho de Magallanes.

El canciller Pérez Mackenna, al ser consultado ante la posibilidad de una carta de protesta, sostuvo que “en este tema, lo importante es el planteamiento de Cancillería, en términos de que nosotros estamos aquí para defender nuestra soberanía bajo todo punto de vista y toda circunstancia. Eso es lo que quiero repetir una y otra vez”.

“La integridad territorial no es transaccional, así que aquí lo que tenemos que tener presente es que Chile siempre va a defender su soberanía”, reforzó.

Bajo esta línea, remarcó la soberanía de Chile y su historia: “El resto de los temas tendremos que verlo a su debido momento, pero lo que yo quiero volver a repetir es lo que dije ayer, que son más de 200 años de independencia y estamos preparados para defender nuestra soberanía, y eso es lo que vamos a hacer“.

Al respecto de si la conversación que sostuvo el embajador con el canciller hace unas semanas, debido a sus declaraciones sobre el estallido social, fue suficiente, Pérez Mackenna contestó que “en este tema lo importante del planteamiento de la Cancillería es en términos de que nosotros estamos aquí para defender nuestra soberanía bajo todo punto de vista y bajo toda circunstancia”.

Las declaraciones de Judd

La polémica surgió luego de que el embajador Judd afirmó que si Chile “quiere un país que les ayude a proteger sus derechos sobre el estrecho de Magallanes… si quieren todas esas cosas, entonces también tendrán que trabajar con nosotros en los asuntos que son importantes para nosotros”.

Además, remarcó que la relación de Estados Unidos con Chile “va más allá de lo comercial”.

Las declaraciones trajeron reacciones desde varios sectores políticos de inmediato, que rechazaron las palabras del embajador.

Tras las reacciones, Judd declaró que sus palabras “fueron sacadas de contexto” y que “en ningún momento condicioné la soberanía de Chile”. Asimismo, afirmó que “este drama está siendo tergiversado”.