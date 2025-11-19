Temuco: Escuela interpone denuncia ante Fiscalía por violación entre dos alumnos y evalúa cerrar antes el año escolar

La información se conoció después de que una profesional del Programa de Integración Escolar recibiera el testimonio de un niño, quien aseguró haber sido agredido sexualmente por un compañero dentro de un baño ubicado junto a la cancha de fútbol del recinto.

Una grave acusación remeció este miércoles a la comunidad educativa de la Escuela Campos Deportivos de Temuco, luego de que el establecimiento ingresara una denuncia ante la Fiscalía por un posible caso de violación entre dos alumnos de enseñanza básica.

El hecho habría ocurrido durante un taller extraescolar, situación que llevó a la institución a evaluar la opción de terminar el año académico antes de lo previsto.

La información se conoció después de que una profesional del Programa de Integración Escolar recibiera el testimonio de un niño, quien aseguró haber sido agredido sexualmente por un compañero dentro de un baño ubicado junto a la cancha de fútbol del recinto.

Tras escuchar el relato, el colegio activó de inmediato sus protocolos internos y formalizó la denuncia ante las autoridades, consignó Radio Biobío.

Municipio refuerza acompañamiento

El alcalde de Temuco, Roberto Neira, confirmó que se trata de antecedentes “de alta gravedad” y señaló que se está desplegando apoyo psicológico y contención para todos los niveles de la comunidad escolar.

Desde el Departamento de Educación Municipal, su director, Rodrigo Garrido, explicó que se han realizado reuniones con apoderados para informar los pasos que se están siguiendo y garantizar total transparencia en el proceso.

Investigación en curso y medidas preventivas

A través de un comunicado oficial, la Escuela Campos Deportivos informó a los padres que la investigación está siendo manejada por las instancias correspondientes.

También enfatizó que no entregará detalles adicionales con el fin de proteger la identidad y la dignidad de los menores involucrados. Como medida preventiva, se dispuso la separación de los estudiantes y un acompañamiento especializado para ambos.