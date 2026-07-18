Temporal: Senapred ordena evacuación del centro de Tongoy por desborde de estero

El intenso temporal que afecta a diez regiones del país continúa generando emergencias, que tienen a las regiones de Coquimbo y Valparaíso bajo alerta roja.
En ese contexto, durante la tarde de este sábado el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), activó la mensajería del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para solicitar la evacuación del centro de Tongoy, comuna de Coquimbo, debido al desborde del estero del mismo nombre..
Desde Senapred recordaron que es crucial “actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta”. Además, hicieron un llamado a que “durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades”.
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