Temporal en la RM: Gobierno oficia a empresas de telecomunicaciones y exige activar protocolos de emergencia

La Subsecretaría de Telecomunicaciones solicitó a las empresas de telecomunicaciones activar protocolos de emergencia ante el intenso sistema frontal que afecta a la Región Metropolitana.

A través de redes sociales, la entidad dio a conocer la medida adoptada por el Gobierno.

“Debido al frente de mal tiempo que afecta a la RM, informamos que desde Subtel se ha solicitado a las empresas de telecomunicaciones la activación de protocolos de emergencia”, señaló.

Asimismo, informaron que “los operadores ya fueron oficiados para que activen protocolos y refuercen el monitoreo de la red”.

Debido al frente de mal tiempo que afecta a la RM, informamos que desde Subtel se ha solicitado a las empresas de telecomunicaciones la activación de protocolos de emergencia. Los operadores ya fueron oficiados para que activen protocolos y refuercen el monitoreo de la red. https://t.co/H0lkz8rkCD — Subsecretaría de Telecomunicaciones (@subtel_chile) October 13, 2026

Cortes de luz en la RM

Por su parte, la ministra de Energía, Ximena Rincón, se refirió a los cortes de luz en la capital provocados por las tormentas eléctricas, los cuales ya superan los 30 mil afectados.

La secretaria de Estado explicó que, de los “36.000 cortes que hay en este minuto, se espera recuperar prontamente 10.000 en la comuna de Quilicura“.

Enfatizó en que la cartera seguirá “monitoreando la situación sin poner en riesgo a los trabajadores y, por cierto, tampoco a las familias de nuestro país”, agregó.