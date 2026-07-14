Temporal con río atmosferico: Siete días de lluvia para la RM y hasta 200 mm de agua en la zona centro-sur

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta preventiva ante la llegada de sistemas frontales sucesivos que afectarán la zona centro-sur y el norte chico del país durante esta semana, abarcando desde la región de Atacama hasta la región del Biobío.

El pronóstico señala lluvias de intensidad moderada a fuerte, vientos significativos y nevadas en los sectores cordilleranos.

Según el informe detallado por MeteoRed, el fenómeno comenzará a concentrarse en las regiones de La Araucanía y Biobío, para luego avanzar hacia O’Higgins, la Región Metropolitana, Valparaíso, Coquimbo e incluso Atacama.

Los sistemas frontales llegarán acompañados de un río atmosférico de categoría entre 4 y 5 —dentro de una escala de clasificación donde 1 es menos riesgoso y 5 es más riesgoso— y se desplazará por las zonas del país e intensificará las lluvias debido a la humedad que lo caracteriza.

El avance del temporal: Comienza en el sur

El segundo sistema frontal de esta semana llegará el martes 14 de julio en la zona centro-sur. Sin embargo, las lluvias más abundantes se pronostican a partir de esa misma noche para las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

Para la madrugada del 15 de julio, se espera que caigan las precipitaciones más intensas para las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía, siendo abundantes en el litoral, valle y precordillera, sobre todo en Ñuble y Biobío. Se espera que el miércoles sea el día con la mayor cantidad de agua caída en gran parte de la zona centro-sur de nuestro país, sobre todo en las comunas cordilleranas y precordilleranas.

Se prevé que para la madrugada del jueves 16 de julio ingrese el sistema frontal más fuerte de esta semana para la zona centro-sur, el cual cubrirá diversas regiones chilenas. Desde la noche del jueves, las lluvias intensas y las ráfagas de viento comenzarán a disminuir; sin embargo, el viernes 17 de julio volverán. Esta información se irá actualizando conforme se acerque esa fecha.

Por el momento, los montos de agua caída -desde el miércoles hasta el jueves- sumarían entre 150 y 200 mm en San Fabián de Alico, Cobquecura, Coihueco y Antuco.

Temporal en Santiago: Proyectan hasta siete días de lluvias

Después de las temperaturas templadas que experimentó la región central, llegan las jornadas de lluvia. El jueves 16, por la tarde, el sistema frontal alcanzará la Región Metropolitana, potenciado por este río atmosférico.

Durante el viernes 17 y el fin de semana se mantendrán lluvias constantes y podrían superar los 100 mm de agua acumulada.

Según demuestran las proyecciones actuales, las precipitaciones se mantendrán para el sábado 18, con acumulados cercanos a 20 mm en el centro de la capital. Incluso, los modelos meteorológicos muestran señales de nuevas lluvias para el domingo 19, aunque ese escenario aún deberá confirmarse con las próximas actualizaciones debido a la mayor incertidumbre asociada al plazo del pronóstico.

De mantenerse la actual tendencia, la Región Metropolitana podría registrar hasta siete días consecutivos de precipitaciones. Por lo que los acumulados se elevarían hasta superar los 200 mm en algunos sectores de la región. Además, este evento favorecería nevadas en la cordillera, con rachas de viento e incluso la posibilidad de tormentas eléctricas.