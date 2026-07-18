Temporal: Buscan a trabajador de empresa eléctrica desaparecido en el Maule

Detectives de la Brigada de Homicidios (BH) de Talca investigan la desaparición de un trabajador de una empresa eléctrica, cuyo rastro se perdió mientras realizaba labores en el sector Domulgo, comuna de Curepto, Región del Maule, en medio de los intensos temporales que afectan a 10 regiones del país.
De acuerdo con información recogida por Biobío, el hombre, de 62 años, se encontraba en la zona realizando trabajos de reposición del suministro eléctrico y entrega de insumos, cuando habría intentado cruzar en una camioneta el estero Omulgo, perdiéndose su rastro debido al aumento del caudal.
Por instrucción de la Fiscalía del Maule, detectives de la PDI realizan las diligencias investigativas para esclarecer las circunstancias de la desaparición, mientras personal municipal, Carabineros y equipos policiales continúan con la búsqueda del trabajado
Detectives de la Brigada de Homicidios #Talca, por disposición de @FiscaliaMaule, realizarán el trabajo investigativo por la desaparición de un hombre de 62 años, trabajador de una empresa eléctrica, que se encontraba realizando labores en el sector Domulgo de #Curepto. pic.twitter.com/ytnTi9QamR
— PDI Maule (@PDI_Maule) July 18, 2026
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