Se activan fuentes de respaldo de agua en la Región de Coquimbo: En pocas horas la turbiedad del cauce del Río Elqui se multiplicó por más de diez

Este sábado, Aguas del Valle activó sus fuentes de respaldo en la Región de Coquimbo debido al aumento de la turbiedad en ríos, esteros y quebradas provocado por las intensas lluvias, con el objetivo de asegurar la continuidad del suministro.

En la provincia de Elqui, el aumento de los caudales y la activación de quebradas obligaron al cierre cautelar de la planta Las Rojas durante la madrugada, y se activó la operación del tranque de respaldo que permite 24 horas de autonomía, por ello se encuentran con el suministro normal para La Serena y Coquimbo.

“En pocas horas la turbiedad del cauce del Río Elqui se multiplicó por más de diez, pasando de alrededor de 4.000 a más de 44.700 unidades nefelométricas de turbidez (NTU), un escenario extremo que obliga a operar con reservas y fuentes de respaldo para resguardar la continuidad del suministro”, indicó el gerente regional de Aguas del Valle, Andrés Nazer.

En localidades de la región, en Ovalle, las condiciones del río presenta niveles de turbiedad, por lo que el sistema se encuentra operando con otras fuentes, pero sin afectación al servicio de los hogares.

Algo parecido ocurre en Illapel, las fuentes Álvarez Pérez se encuentra fuera de operación, manteniéndose el abastecimiento con aporte desde Salamanca. En Chañaral Alto y Combarbalá, los sistemas continúan funcionando mediante reservas acumuladas.

Además, en Canela Alta y Canela Baja, la crecida de ríos y esteros impidió temporalmente la operación normal de las fuentes y el ingreso de camiones aljibe a las instalaciones productivas, por lo que se registra un corte de servicio.

En tanto, en Sotaquí, la activación de quebradas obligó a detener la captación, sin embargo, el suministro continúa con reservas y se evalúa para las próximas horas el ingreso de camiones aljibe.

“Es importante que la ciudadanía haga un uso lo más acotado posible del recurso, de modo que las reservas logren cubrir el tiempo en que no podemos producir normalmente agua potable”, afirmó Nazer.