Histórico registro en Santiago: Lluvia acumulada es la segunda más alta en 48 horas para un julio

El sistema frontal dejó en Santiago uno de los registros de lluvia más altos para un mes de julio en más de un siglo.
De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), entre el jueves 16 y el viernes 17 de julio la capital acumuló 101,5 milímetros de agua caída en un período de 48 horas.
Según informó el organismo a través de una publicación en X, el evento se convirtió en el segundo mayor registro de precipitación en 48 horas durante julio en más de 110 años de mediciones.
El récord para ese mismo período sigue correspondiendo a julio de 1987, cuando se acumularon 116,8 milímetros de lluvia en la capital.
“Este sistema frontal deja uno de los episodios de lluvia más importantes de las últimas décadas y pasa a formar parte de los eventos meteorológicos más relevantes registrados en la capital”, señaló la DMC.
#MonitoreoClimático | #Julio 🌧️📊 ¡Un evento que queda para la historia!
Entre el jueves 16 y viernes 17 (48 horas), Santiago acumuló 101,5 mm de lluvia, convirtiéndose en el segundo mayor registro de precipitación en 48 horas para un mes de julio en más de 110 años de… pic.twitter.com/eVZZoknLjs
— MeteoChile (@meteochile_dmc) July 18, 2026
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