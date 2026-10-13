Temblor se registra en el norte del país: ¿Cuál fue su magnitud y dónde estuvo el epicentro?

Un temblor de menor intensidad se percibió durante la tarde de este martes en la zona norte del país.

¿Cuál fue la magnitud del temblor?

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (CSN), el sismo se registró a las 18:31 horas y alcanzó una magnitud de 4.1.

El movimiento telúrico ocurrió específicamente a 71.56 kilómetros al norte de Calama, en la Región de Antofagasta, a una profundidad de 99.01 kilómetros.