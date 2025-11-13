Temblor se percibe en el norte del país: Revisa su magnitud y epicentro

El movimiento telúrico ocurrió a una profundidad de 31.5 kilómetros, según Sismología.

La tarde de este jueves, un temblor de menor intensidad se percibió en la zona norte del país, específicamente en la Región de Atacama.

Revisa la magnitud del sismo en Atacama

Según informó el Centro Sismológico Nacional (CSN), el sismo se registró a eso de las 13:32 horas y alcanzó una magnitud de 4,4.

El movimiento telúrico ocurrió a 105.67 kilómetros al noreste de Alto del Carmen, en la Provincia del Huasco, a una profundidad de 31.5 kilómetros.

#Ahora Se registra #sismo en la Región de Atacama. Se inicia monitoreo con Red de Informantes Mercalli. — SENAPRED (@Senapred) November 13, 2025