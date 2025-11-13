País temblor

Temblor se percibe en el norte del país: Revisa su magnitud y epicentro

Por CNN Chile

13.11.2025 / 13:47

{alt}

El movimiento telúrico ocurrió a una profundidad de 31.5 kilómetros, según Sismología.

La tarde de este jueves, un temblor de menor intensidad se percibió en la zona norte del país, específicamente en la Región de Atacama.

Revisa la magnitud del sismo en Atacama

Según informó el Centro Sismológico Nacional (CSN), el sismo se registró a eso de las 13:32 horas y alcanzó una magnitud de 4,4.

El movimiento telúrico ocurrió a 105.67 kilómetros al noreste de Alto del Carmen, en la Provincia del Huasco, a una profundidad de 31.5 kilómetros.

DESTACAMOS

Tecnologías "Y esto no es todo": CNN Chile ofrece desde hoy el pódcast de noticias de la Universidad de Georgetown

LO ÚLTIMO

País Caso Sierra Bella: Tribunal declara inembargables los bienes de Municipalidad de Santiago tras demanda de dueña de exclínica
Carabineros y Ministerio de Seguridad presentan “Estrategia policial Anti Turbazo”: ¿Cómo operará?
Apple lanza correa "calcetín" para iPhone de casi 250 mil pesos desatando críticas en redes sociales
Registro Nacional de Hinchas superó el millón de inscritos e inscritas
Taylor Swift estrena el tráiler del documental 'Eras ​​Tour', con 'fuerzas misteriosas en juego'
Reportan ataque armado en Corte de Apelaciones de Arica: Agresor fue abatido y hay un trabajador herido