Temblor se percibe en el norte del país: ¿Dónde fue y qué magnitud alcanzó?

Por CNN Chile

25.01.2026 / 16:44

Según el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a una profundidad de 41.1 kilómetros.

Este domingo, un temblor de menor intensidad se percibió en la zona norte del país, específicamente en la Región de Coquimbo.

¿De qué magnitud fue el temblor en Coquimbo?

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (CSN), el sismo se registró a las 16:24 horas y alcanzó una magnitud de 4.7.

El movimiento telúrico ocurrió específicamente a 7.68 kilómetros al suroeste de Canela Baja, en la comuna de Canela, a una profundidad de 41.1 kilómetros.

