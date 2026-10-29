Fuerte temblor remece a Rapa Nui durante la mañana de este jueves: Revisa aquí la magnitud del sismo

Durante la madrugada de este jueves, un movimiento telúrico de magnitud 6.3 se registró en la zona insular del país, de acuerdo con la información del Centro Sismologico de la Universidad de Chile.

Según la información recabada, el sismo ocurrió a las 04:49 horas de la madrugada. El epicentro se ubicó a 1.480 km al sureste de Rapa Nui, Región de Valparaíso, y se originó a una profundidad de 10 kilómetros.

Por ahora, los organismos de emergencia y monitoreo no han reportado personas heridas, daños a la infraestructura o la suspensión de los servicios en el territorio insular.