Condenado por violar a su propia hija de 11 años salió 3 años antes de la cárcel: Recibió la mayor rebaja de pena firmada por el ministro Rabat

Un hombre condenado a más de 20 años de cárcel por violar y abusar sexualmente de su propia hija, cuando ella tenía 11 años, obtuvo una rebaja de 36 meses de prisión mediante un decreto firmado por el ministro de Justicia, Fernando Rabat. Actualmente se encuentra en libertad.

Se trata de la mayor reducción de condena identificada hasta ahora entre los 56 sentenciados por delitos sexuales contra menores que recibieron beneficios administrativos durante el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, según reveló The Clinic.

El caso se remonta a 2005, cuando la víctima denunció a su padre por las agresiones sexuales que sufrió durante ese año. Tras una investigación judicial, el hombre fue condenado el 6 de marzo de 2009 a 10 años y un día por violación y otros 10 años y un día por abuso sexual reiterado.

Ambas penas debían cumplirse efectivamente y de manera consecutiva, sin acceder a los beneficios contemplados en la Ley 18.216. El tribunal también consideró como agravante que el responsable de los delitos fuera el propio padre de la víctima.

Sin embargo, durante la actual administración, un decreto firmado por el ministro Rabat le concedió una reducción de tres años de condena, convirtiéndolo en el beneficiado con la mayor rebaja conocida entre los casos que han salido a la luz.

El citado medio también consignó que la víctima, actualmente de 32 años, solicitó resguardar su identidad. Por esa razón, la publicación omitió tanto el nombre del condenado como la localidad donde ocurrieron los delitos.

El antecedente se suma a la investigación de BioBioChile, que identificó a 33 de los 56 condenados por delitos sexuales contra menores que recibieron rebajas administrativas. Según el medio, todos se encuentran en libertad y sus víctimas no fueron notificadas de los beneficios.