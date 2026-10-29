Quiroz prevé nuevos Imacec negativos, pero defiende “hoja de ruta” económica del Gobierno: “No vamos a ceder a las pulsiones del populismo”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anticipó que la economía chilena continuará registrando cifras negativas del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) durante algunos de los meses que restan de 2026, principalmente por el desempeño de la minería.

Y pese al escenario de corto plazo, afirmó que existen señales de recuperación en otros sectores y mantuvo la proyección del Gobierno de un crecimiento de 3,3% para 2027.

Durante su intervención en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2026, el secretario de Estado sostuvo que la caída de la producción de cobre seguirá incidiendo en los próximos registros de actividad.

“Vamos a estar conviviendo con cifras de Imacec negativos en algunos meses lo que resta del año”, señaló. Quiroz recordó que la producción minera cayó 17,4% interanual en agosto y proyectó una contracción cercana al 15% para septiembre.

Las cifras oficiales del Banco Central muestran que el Imacec retrocedió 1,0% en agosto respecto del mismo mes de 2025.

El resultado estuvo determinado principalmente por la minería, mientras que la actividad no minera registró un crecimiento interanual de 1,4%.

Frente al deterioro de la actividad minera, Quiroz llamó a observar el comportamiento del resto de la economía.

Según adelantó, Hacienda estima que los próximos datos mostrarán una recuperación del componente no minero.

El ministro proyectó que esta parte de la actividad acumulará un crecimiento desestacionalizado de 1,8% durante los últimos dos meses.

También afirmó que los registros de boletas electrónicas del Servicio de Impuestos Internos (SII) muestran que el comercio y los servicios crecieron 4,9% en septiembre.

“Hay razones para dejar el pesimismo”, aseguró al abordar las perspectivas para 2027.

Su expectativa está sustentada principalmente en una recuperación de la inversión.

De acuerdo con las cifras expuestas por Hacienda, la Corporación de Bienes de Capital mantiene catastrados proyectos por US$76 mil millones para los próximos años, de los cuales alrededor de US$20 mil millones se ejecutarían durante 2027.

A partir de ese escenario, el Gobierno proyecta que la inversión crecerá 8,1% el próximo año y que el Producto Interno Bruto (PIB) se expandirá 3,3%.

“Si alguien piensa que la economía se recupera con inversión pública, está equivocado. El dinamismo está en el sector privado”, afirmó Quiroz.

“No vamos a ceder a las pulsiones del populismo”

Durante su exposición, el titular de Hacienda también ratificó los objetivos económicos planteados por el Ejecutivo para el término de su administración: alcanzar un crecimiento tendencial de 4% y reducir la tasa de desempleo hasta 6,5%.

La última cifra oficial disponible del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) situó la desocupación nacional en 9,6% durante el trimestre junio-agosto, un punto porcentual por encima del registro del mismo periodo de 2025.

“Me dicen que los números son ambiciosos, pero yo, en lo personal al menos, no tengo miedo de equivocarme por ambicioso”, sostuvo.

Quiroz reconoció, sin embargo, las dificultades que ha enfrentado la actividad durante 2026.

“Este año ha sido un año complejo, un año duro, con crisis energética.n el problema de El Niño“, , afirmó, antes de mencionar también el impacto de años de baja inversión en minería sobre la producción.

Pero pese a los resultados de corto plazo, descartó modificar la estrategia económica del Gobierno.

“Vamos a hacer todos los cambios de táctica que sean posibles, pero la hoja de ruta es la que no tenemos que perder”, afirmó.

“No vamos a ceder a las pulsiones del populismo ni del cortoplacismo”, concluyó.