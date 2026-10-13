Temblor en la zona norte: Revisa la magnitud y ubicación exacta del sismo

Durante la tarde de este martes, un temblor se percibió en la zona norte del país.

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el sismo fue de magnitud 5,1 y tuvo su epicentro en Punta de Choros, ubicado en la Región de Coquimbo.

La entidad señaló que el movimiento telúrico se registró específicamente a 21 kilómetros al oeste de Punta de Choros y tuvo una profundidad de 48 kilómetros.

Hora Local: 2026/10/13 21:30:49, mag: 5.1, Lat: -29.29, Lon: -71.67, Prof: 48.35, Loc : 20.71 km al O de Punta de Choros — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) October 14, 2026

Minutos después, a las 21:36 horas, se reportó otro sismo con magnitud preliminar de 4,9 y una ubicación similar: a 24 kilómetros al oeste de Punta de Choros.

Hora Local: 2026/10/13 21:36:48, mag: 4.9, Lat: -29.28, Lon: -71.71, Prof: 41.19, Loc : 24.06 km al O de Punta de Choros — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) October 14, 2026

Estos no son los únicos sismos de mediana intensidad que se han registrado en el norte del país, ya que durante esta jornada se reportó otro de 4,1 a 71 kilómetros al norte de Calama, en la región de Antofagasta.