Temblor en la zona centro del país: Revisa la magnitud y ubicación del sismo aquí

Por CNN Chile

10.12.2025 / 13:11

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional, el movimiento ocurrió a las 12:49 horas, con mayor percepción en Los Vilos, región de Coquimbo.

Un sismo de ligera magnitud sacudió durante la tarde de este miércoles a distintas comunas de la zona centro norte del país.

El sismo tuvo una magnitud preliminar de 4,1 y una profundidad de 29 kilómetros.

El epicentro fue localizado a 12 kilómetros al noreste de Los Vilos y una profundidad de 29 kilómetros.

