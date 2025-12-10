Temblor en la zona centro del país: Revisa la magnitud y ubicación del sismo aquí

Hoy es el último debate presidencial: ¿A qué hora y dónde ver el cara a cara entre Jeannette Jara y José Antonio Kast?
Revisa los detalles del último encuentro entre los candidatos antes de la segunda vuelta este domingo 14 de diciembre.
De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional, el movimiento ocurrió a las 12:49 horas, con mayor percepción en Los Vilos, región de Coquimbo.
Un sismo de ligera magnitud sacudió durante la tarde de este miércoles a distintas comunas de la zona centro norte del país.
De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional, el movimiento ocurrió a las 12:49 horas, con mayor percepción en Los Vilos, región de Coquimbo.
El sismo tuvo una magnitud preliminar de 4,1 y una profundidad de 29 kilómetros.
El epicentro fue localizado a 12 kilómetros al noreste de Los Vilos y una profundidad de 29 kilómetros.
PRELIMINAR Hora Local: 2025/12/10 12:49:02, mag: 4.1, Lat: -31.84, Lon: -71.41, Prof: 28.89, Loc: 12.43 km al NE de Los Vilos
— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) December 10, 2025
Revisa los detalles del último encuentro entre los candidatos antes de la segunda vuelta este domingo 14 de diciembre.