Temblor de mediana intensidad es percibido la mañana de este miércoles en Coquimbo: ¿Cuál fue su magnitud?

Un temblor de mediana intensidad se percibió la mañana de este miércoles en la Región de Coquimbo.
El sismo se registró a las 7:57 horas y tuvo una magnitud de 4.1.
Su latitud fue de -30.67, longitud de -71.45 y profundidad de 22.26.
El movimiento telúrico ocurrió a 22.49 kilómetros al este de Parque Fray Jorge.
Hasta el momento, Senapred no ha entregado información sobre eventuales afectaciones a la población ni a estructuras.
Hora Local: 2026/09/16 07:57:09, mag: 4.1, Lat: -30.67, Lon: -71.45, Prof: 22.26, Loc : 22.49 km al E de Parque Fray Jorge
— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) September 16, 2026
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