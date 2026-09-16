Temblor de mediana intensidad es percibido la mañana de este miércoles en Coquimbo: ¿Cuál fue su magnitud?

Un temblor de mediana intensidad se percibió la mañana de este miércoles en la Región de Coquimbo.

El sismo se registró a las 7:57 horas y tuvo una magnitud de 4.1.

Su latitud fue de -30.67, longitud de -71.45 y profundidad de 22.26.

El movimiento telúrico ocurrió a 22.49 kilómetros al este de Parque Fray Jorge.

Hasta el momento, Senapred no ha entregado información sobre eventuales afectaciones a la población ni a estructuras.