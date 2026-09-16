Diputados piden al Gobierno postular la cultura huasa chilena como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco

Un grupo de diputados de oficialismo y oposición presentó un proyecto de resolución para pedir al Gobierno que postule la “cultura y tradición huasa chilena” a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco.

La iniciativa fue impulsada por el diputado del Ñuble, Cristóbal Martínez (UDI), junto a sus pares de la UDI Eduardo Cretton, Jaime Coloma, Sergio Bobadilla, Alejandra Valdebenito y Daniel Lilayu, además de René Manuel García (RN), Héctor Barría (DC), Stephanie Jéldrez (REP) y Patricio Briones (PDG).

En detalle, los legisladores argumentaron que uno de los “elementos básicos” de la identidad chilena es la cultura huasa, “cuyas manifestaciones no solo forman parte de la dinámica productiva y social del campo, sino que además se extienden a todo el territorio nacional”.

En esa línea, “destacan valiosas tradiciones que nos distinguen de otras naciones en directa relación con la agricultura, la ganadería, el rodeo, la artesanía, la comida y festividades típicas y el folclor, entre otras actividades”.

Los parlamentarios apuntaron a la importancia de promover las acciones que “sean necesarias para dar continuidad y proteger nuestra identidad”: “No solo se trata de un acto simbólico, sino de un enfoque permanente orientado a garantizar efectivamente el resguardo de nuestras costumbres”.

De ese modo, continuaron diciendo, la postulación de la cultura y tradición huasa a la Unesco se configura como una manera de “reconocer y cuidar una parte muy importante de lo que somos como país, sobre todo porque durante los últimos años hemos visto cómo algunos sectores políticos han intentado renegar de nuestras tradiciones, cuestionarlas e incluso hacerlas desaparecer, como si tuviéramos que avergonzarnos de la propia historia que tanto nos ha identificado”.

Los diputados recordaron también que hay cuatro expresiones en Chile que fueron incorporadas a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco. Se trata del baile chino en el norte, la alfarería de Quinchamalí y Santa Cruz de Cuca, el circo de tradición familiar chileno y la cultura de las comunidades aimaras.