Ministro Alvarado y polémica con alcaldes por nueva fórmula de destitución en reglamento de Ley de Seguridad Municipal: “Quizás el artículo fue tan detallado que generó una sobreinterpretación”

El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, abordó el escenario del Gobierno en conversación con CNN Chile Radio.

Consultado sobre por qué un Gobierno que asegura tener resultados concretos no logra conectar con la ciudadanía, sostuvo que “yo creo que hay una situación: que la ciudadanía espera resultados inmediatos. Y el Gobierno ha ido avanzando en la línea correcta, y ha establecido reformas que son significativas, que son relevantes, como la Ley de Reconstrucción que tiene como base instalar una economía más competitiva hacia adelante, que permita que llegue más inversión, que se genere más empleo, que se recuperen puestos de trabajo. Esa es una respuesta que esta ley va a entregar en uno o dos años más, pero el problema de la falta de empleo es hoy día. Eso a la ciudadanía le complica. Uno tiene que empatizar con las familias en las que hay integrantes sin trabajo en su círculo”.

“Pero las personas no buscan quién tiene responsabilidad de que exista o no exista desempleo. Sino que buscan soluciones. Y por esa razón, nosotros, conscientes de esa realidad, conscientes del dolor de muchas familias, estamos coordinando un plan de empleo -por instrucción del Presidente de la República- que hoy tiene trabajando al Ministerio de Obras Públicas, al Ministerio de la Vivienda, al Ministerio del Trabajo y a Hacienda para que en los próximos días se pueda formular un plan integral y se puedan crear empleos en el corto plazo”, añadió el jefe de Gabinete del equipo ministerial.

Alvarado y responsabilidades del Gobierno anterior: “Las personas no están buscando quién es el culpable”

Posteriormente, fue consultado sobre hasta qué punto se puede seguir culpando de las contingencias al Gobierno de Gabriel Boric. Sobre este punto, el ministro Alvarado sostuvo que “nosotros recibimos económicamente un país con un déficit estructural grande. Teníamos temas con el nivel del costo de la vida, con la inflación. Asumimos el 11 de marzo y a finales de marzo estamos enfrentando una crisis internacional que no sabemos cuándo se termina y que generó un shock de precios externos de los combustibles que tuvimos que, responsablemente, traspasarlo internamente. Y eso afectó los bolsillos de todas las familias de nuestro país. Y al mismo tiempo, buscamos mecanismos de compensación a los sectores más vulnerables”.

“Las personas que nos están escuchando, no están buscando quién es el culpable. Lo que las personas quieren es que quienes hoy gobernamos les entreguemos soluciones. Y nosotros tenemos que hacernos cargo de esa realidad y tenemos que ser capaces de generar los instrumentos y políticas públicas que permitan ir resolviendo esos problemas. Indudablemente, eso no es de un día para otro, pero estamos comprometidos con encontrar soluciones”, agregó sobre este punto.

Polémica con alcaldes: “Ha generado ruido y ha generado dificultad”

A continuación, se le preguntó sobre la polémica con la Asociación de Municipalidades por el reglamento de Ley de Seguridad Municipal enviado por el Gobierno a Contraloría.

Según denuncia la agrupación, dicho reglamento abre la puerta a una nueva causal de destitución de los alcaldes, lo que no habría sido convenido con ellos.

Sobre esta controversia, Alvarado sostuvo que “primero, en el reglamento ingresado a Contraloría, no se establece ninguna causal nueva de inhabilidad para el ejercicio de la función de su alcalde. Por lo tanto, el reglamento no establece una causal nueva de inhabilidad, eso hay que dejarlo en claro. Lo que señala el reglamento es que si el alcalde, en materias que establece la nueva Ley de Seguridad, incumple determinadas normas, puede quedar expuesto a un notable abandono de deberes, cuyas causales están establecidas en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Entonces, es una referencia que hace el reglamento: en caso de que no se cumpla lo que establece la ley, puede dar origen a una causal de notable abandono de deberes. Refiere el reglamento a la ley, pero no establece una nueva causal”.

Finalmente, puntualizó que “quizás el desarrollo de lo que se establece en ese artículo específico de este reglamento fue tan detallado que generó una sobreinterpretación. Pero hemos estado conversando con los alcaldes. Ahora hay reuniones entre el Ministerio de Seguridad y las asociaciones de alcaldes. Y creo que es un tema que rápidamente tiene que ser superado. Ha generado ruido, ha generado dificultad, ha generado críticas. Pero los seres humanos estamos para entendernos conversando, y no sobre reaccionando”.