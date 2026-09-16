Detienen a tres sujetos tras asaltar a mujer y disparar contra un auto en barrio Franklin: Carabineros recuperó bolso con dinero

Tres sujetos fueron detenidos tras un violento robo a una mujer de 50 años en el barrio Franklin.

La situación ocurrió a eso de las 16:30 del martes, cuando personal policial estaba realizando servicios preventivos en el sector de Santa Rosa con Franklin, y fue alertado sobre un disparo registrado en las inmediaciones de Víctor Manuel con Franklin.

Los funcionarios recibieron información de personas que estaban en el lugar, quienes señalaron que tres individuos habían escapado en distintas direcciones.

Al iniciar un seguimiento controlado, los carabineros encontraron a los tres hombres; dos estaban en Víctor Manuel con General Gana y el tercero fue aprehendido en San Isidro con Arauco.

En ese momento, una mujer se acercó a los funcionarios y dijo que los mismos antisociales le habían robado un bolso con dinero en efectivo en calle Placer con San Francisco y que había sido golpeada en la cabeza con un objeto contundente. Además, señaló que al momento de huir, uno de ellos habría efectuado un disparo contra un vehículo.

Al hacer un rastreo en las inmediaciones, los efectivos encontraron e incautaron un arma de fuego calibre .380, la cual mantenía un encargo vigente por robo desde el 12 de febrero de 2026.

También se halló un revólver a fogueo y un bolso pequeño que contenía $350.000 en efectivo, especies que habrían sido robadas a la víctima.

Los detenidos son tres ciudadanos de nacionalidad colombiana: J.A.C.R., de 23 años, con antecedentes; J.AG.T., de 20 años, también con antecedentes; y A.F.R.C., quien mantiene situación migratoria irregular.