Conciertos de Ed Sheeran en crisis: Artistas renuncian a gira luego de que Macklemore fuera apartado por decir “Palestina libre”

(CNN) — La gira internacional de Ed Sheeran entró en crisis: uno de los teloneros, el rapero Macklemore, fue apartado de las fechas de la gira en EE. UU. por expresar desde el escenario su apoyo a Palestina, y todos los demás artistas que abrían los conciertos del cantante británico renunciaron en protesta por la decisión.

El lunes, Robert Kraft, el multimillonario propietario de los Patriotas de Nueva Inglaterra, dijo que impediría que Macklemore actuara este mes en el estadio Gillette de Massachusetts. Macklemore, quien hizo comentarios propalestinos durante conciertos en Nueva Jersey, informó que también fue apartado del resto de la gira de Sheeran por Estados Unidos.

El martes, Finneas, productor y hermano de Billie Eilish; el cantautor irlandés Aaron Rowe; la banda irlandesa Beoga y la banda danesa Lukas Graham renunciaron a sus actuaciones como teloneros en la gira y expresaron su apoyo tanto a Macklemore como al pueblo palestino.

Macklemore, un rapero conocido principalmente por Thrift Shop, de 2012, ha defendido públicamente los derechos de los palestinos desde que Israel ejecuta su campaña de bombardeos en Gaza, que ya lleva años, tras los ataques del 7 de octubre.

Al abrir el concierto de Sheeran a principios de este mes en el estadio MetLife de Nueva Jersey, el rapero llevaba una kufiya blanca y negra atada al cuello.

“Una gran parte de la razón por la que quise hacer esta gira desde un principio fue para poder subir a estadios como este y decir dos palabras que están muy cerca de mi corazón: Palestina libre”, afirmó, según un video del evento.

Agregó que “a todos mis hermanos y hermanas judíos, criticar a Israel, criticar el apartheid y estar en contra del genocidio no es de ninguna manera una crítica hacia ustedes”.

Macklemore ha actuado regularmente en manifestaciones propalestinas desde 2023. En 2024 lanzó “Hind’s Hall”, cuyo nombre alude al edificio ocupado por estudiantes manifestantes de la Universidad de Columbia, quienes lo rebautizaron en honor a Hind Rajab, una niña palestina de 5 años asesinada por soldados israelíes en Gaza.

Sus comentarios durante el concierto de Sheeran generaron críticas de la cantante Pink y una petición en contra de sus actuaciones. El lunes, Macklemore anunció en Instagram que había sido apartado de las fechas restantes de la gira de Sheeran por EE. UU.

Macklemore responsabilizó directamente a Kraft, propietario del estadio Gillette, donde Sheeran y Macklemore tenían previsto actuar a finales de este mes. Según Macklemore, Kraft había “movilizado a algunos de los otros propietarios de estadios” y le había dado un ultimátum a Sheeran: “Si Macklemore sigue en la gira, no se les permitirá tocar en nuestros recintos”.

Kraft, defensor de Israel que retiró su financiamiento a la Universidad de Columbia como reproche por la forma en que la institución gestionó las protestas contra la guerra de Israel en Gaza, confirmó que decidió cancelar las actuaciones de Macklemore en el estadio Gillette. No se refirió a las afirmaciones de Macklemore de que había “convidado” a otros propietarios de estadios y no respondió a las solicitudes de más información.

“Con base en las acciones recientes de Macklemore, el contenido difundido desde el escenario durante los conciertos de Ed Sheeran en Nueva Jersey y un historial más amplio de retórica e imágenes antisemitas que consideramos muy ofensivas y dolorosas para la comunidad judía, determinamos que su participación en los conciertos del 25 y 26 de septiembre en el estadio Gillette cruzaría ese límite”, dijo Kraft en un comunicado.

“Esta decisión no busca minimizar el sufrimiento de palestinos inocentes ni negar a nadie el derecho a defenderlos”, continuó. “Se han perdido demasiadas vidas y ha habido demasiado sufrimiento, pero compartir únicamente información selectiva e ignorar las acciones de Hamás no es honesto y solo fomenta más división y odio”.

Sheeran culpó al promotor del concierto, quien, según dijo, lo obligó a tomar esa decisión. “Después de las actuaciones de Macklemore en mis conciertos de Nueva Jersey, los recintos de las próximas fechas de mi gira comunicaron que cancelarían los conciertos si él seguía como telonero”, afirmó el martes en Instagram. “La salida de Macklemore de la gira fue decisión del promotor, no mía”. El promotor no respondió a una solicitud de comentarios.

¿Sentará un precedente?

Legalmente, en virtud de la Primera Enmienda, Kraft y otras personas que son propietarias privadas de estadios tienen derecho a elegir quién se presenta en sus recintos, dijo Lee Rowland, directora ejecutiva de la Coalición Nacional contra la Censura.

Pero “eso no significa que sea saludable para nuestra democracia ni bueno para la libertad de expresión”, afirmó.

Rowland indicó que la cancelación de las fechas de la gira de Macklemore “ilustra el inmenso poder que tiene el dinero sobre nuestro discurso público”.

Macklemore tenía previsto ser telonero de Sheeran en otros siete estadios de EE. UU. Varios de ellos son de propiedad pública. Los demás recintos no respondieron a solicitudes de comentarios.

Entre ellos está el AT&T Stadium, propiedad de la ciudad de Arlington, Texas. El AT&T Stadium tiene previsto albergar más adelante este año un concierto de Ye con entradas agotadas. El artista hizo una serie de comentarios antisemitas que ahora atribuye a una lesión cerebral y a un trastorno bipolar no tratado, y agota las entradas de sus conciertos en EE. UU.

En 2014, Macklemore se disculpó públicamente por actuar con una nariz postiza aguileña, una peluca y una barba falsa, algo que calificó como un “disfraz elegido al azar”, pero que los observadores interpretaron ampliamente como una caricatura antisemita.

Kraft no respondió a una pregunta sobre si se refería a ese incidente o a otra cosa cuando acusó a Macklemore de antisemitismo en el pasado.

La cancelación de Macklemore probablemente tendrá un efecto disuasorio sobre otros artistas, dijo Rowland.

“Sin duda veremos una autocensura generalizada, para que los artistas se aseguren de que su contenido sea lo suficientemente inofensivo y poco controvertido como para no ofender a un promotor o al propietario de un estadio que luego privaría al público de su actuación”.

En su comunicado, Sheeran, uno de los artistas con mayores ventas y más reproducciones del mundo, dijo que “no era cómplice” y defendió su silencio en torno “al conflicto entre Israel y Palestina”.

“Tengo mis opiniones personales sobre este devastador conflicto”, dijo. “El hecho de que decida no hablar públicamente no significa que no las tenga ni que no me importe”.

La animadora infantil y activista conocida como Ms. Rachel, quien ha sido una destacada crítica de la guerra de Israel en Gaza por razones humanitarias, cuestionó públicamente a Sheeran por su presunta neutralidad y escribió en Instagram: “Ed Sheeran hace una declaración política ante sus seguidores cuando da un concierto para apoyar a Ucrania, pero considera que Palestina es demasiado peligrosa y política”.

Además de que otros integrantes de su gira renunciaron en señal de protesta, Macklemore recibió muestras de apoyo de las representantes Ilhan Omar y Pramila Jayapal, y de las artistas Zara Larsson y PinkPantheress.

En su comunicado, Macklemore intentó volver a centrar la atención en Gaza, donde más de 70.000 personas —muchas de ellas mujeres y niños— han muerto por las acciones de Israel.

Sheeran “me dijo que las palabras ‘Palestina libre’ y la imagen de la bandera palestina resultaban hirientes para muchas de las personas con las que habló”, afirmó Macklemore.

“Le dije que, si esas palabras eran más ofensivas que el asesinato de decenas de miles de niños palestinos a manos de Israel, entonces había una desconexión fundamental entre la postura de esas personas y la mía”.