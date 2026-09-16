Metro celebra las Fiestas Patrias: Daniel Muñoz y Los Concho e’ Vino se presentarán este miércoles en la estación Quinta Normal

Las Fiestas Patrias ya se viven con todo en el país. Y es que, a pesar de que no sean tantos días festivos —solo el viernes 18 es feriado en día hábil—, no faltan las actividades para celebrar el mes de la patria.

Una de ellas será este miércoles 16 de septiembre en Metro de Santiago, hasta donde llegarán Daniel Muñoz y Los Concho e’ Vino, que se presentarán a partir de las 17:00 horas en la estación Quinta Normal de Línea 5, como parte de la iniciativa Música de Estación.

“La invitación es a quienes transiten por la estación a hacer una pausa en su recorrido y encontrarse con la cueca, en una actividad que permitirá compartir una de las expresiones más representativas de estas celebraciones en un espacio que forma parte de la vida cotidiana de Santiago”, señalaron desde el tren subterráneo.

Javiera Chamorro, directora de MetroArte, comentó que “acercar la música chilena a públicos de distintas generaciones es parte del trabajo que impulsamos desde MetroArte. En estas Fiestas Patrias, queremos que la cueca salga al encuentro de los pasajeros y que una estación tan vinculada a la cultura como Quinta Normal sea un lugar para disfrutar juntos de nuestras tradiciones”.

La presentación de esta jornada es parte del ciclo Músic de Estación, que este año ha llevado a artistas como Los Tres, Princesa Alba y Gianluca a la red.

Además de presentarse en Metro, Daniel Muñoz y Los Concho e’ Vino realizarán distintas actividades en estas Fiestas Patrias. Este miércoles 16 de septiembre en Trotamundos, Valparaíso; el jueves 17 en Comadrelola, Quilicura; y el sábado 19 en Espacio Kutral, Peñaflor, y en el restaurante Doña Dominga, en Mallarauco.