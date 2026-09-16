Justicia ordena a mujer borrar publicaciones de Instagram contra sujeto: Lo acusaba de estafa y que le debía dinero

La Corte de Apelaciones de Arica acogió un recurso de protección y ordenó a una usuaria de Instagram eliminar publicaciones realizadas contra un hombre, en las que difundió antecedentes sobre supuestas obligaciones económicas incumplidas, su nombre, fotografía y le atribuyó la comisión del delito de estafa.

La Segunda Sala del tribunal de alzada determinó de manera unánime que los contenidos afectaron garantías constitucionales del recurrente. La resolución fue adoptada por los ministros María Verónica Quiroz Fuenzalida, José Delgado Ahumada y Nora Bahamondes Acevedo.

Según consignó el Poder Judicial, el fallo señala que la recurrida reconoció haber realizado “una serie de publicaciones en la red social Instagram, en la que comparte antecedentes relativos a supuestas obligaciones de carácter económico que habría incumplido el recurrente”, junto con comentarios destinados a denostarlo.

La Corte sostuvo que las publicaciones constituyen “un atentado flagrante a las garantías constitucionales del recurrente”, debido a que la usuaria no recurrió a los canales regulares para hacer valer sus pretensiones y difundió, además, la imagen y el nombre del afectado junto con la atribución de un delito.

El tribunal calificó estas acciones como un “acto de autotutela que el ordenamiento jurídico proscribe y reprocha” y concluyó que se vulneraron las garantías contempladas en los numerales 1 y 4 del artículo 19 de la Constitución. Por ello, ordenó adoptar todas las medidas necesarias para eliminar de Instagram las publicaciones vertidas contra el recurrente.