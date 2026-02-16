País temblor

Temblor de mediana intensidad remece a la Región de Coquimbo durante la mañana de este lunes

Por CNN Chile

16.02.2026 / 07:32

El sismo se registró a las 6:19 horas de este lunes 16 de febrero.

Un temblor se registró durante la mañana de este lunes 16 de febrero en el norte de Chile, el que se percibió en la Región de Coquimbo.

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el sismo ocurrió a las 06:19 horas, 13 kilómetros al oeste de Punitaqui.

El sismo tuvo una magnitud de 4.7 y una profundidad de 44 kilómetros.

Desde Senapred se informó que se “continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por SENAPRED”.

