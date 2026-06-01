Temblor afecta a Quintero durante la mañana de este lunes, a menos de 24 horas de fuerte sismo en la zona central

Un temblor se registró durante la mañana de este lunes 1 de junio en la zona centro del país, en la Región de Valparaíso.
Dicho sismo se produce menos de 24 horas desde el que afectó al sector durante la tarde de este domingo, y que incluso fue percibido en otras regiones próximas al epicentro.
De acuerdo al Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el temblor de este lunes tuvo una magnitud de 3,8 con una profundidad de 23 kilómetros.
El evento fue localizado a 29 kilómetros al oeste de Quintero y se registró a las 07:12 de la mañana.
Lo más leído
- Presidenta de la CPC afirma que “Chile se ha hecho menos atractivo para la inversión” y que “es bastante urgente sacar adelante el proyecto de Reconstrucción”
- Ministro Alvarado y baja cifra del Imacec de abril: "Me gustaría que sea mejor, pero hay que asumir la realidad económica tal como está"
- Kaiser evalúa con nota 5 al Gobierno de Kast antes de la Cuenta Pública: “En seguridad estamos esperando un poco más”
- Columna de Guillermo Bustamante | Fact-checking y democracia: una metodología para auditar el discurso público
- Columna de Juan Ignacio Brito: Una oportunidad para Kast