EE.UU. intercepta dos misiles iraníes contra tropas en Kuwait en plena escalada con negociaciones de paz estancadas

(EFE) – El Ejército de Estados Unidos interceptó y destruyó este lunes dos misiles balísticos lanzados por Irán contra tropas estadounidenses desplegadas en Kuwait.

El Comando Central (Centcom) informó en X que los proyectiles fueron neutralizados a las 23:00 hora del Este (03:00 GMT) y ningún miembro del personal resultó herido. “Mantenemos la vigilancia y continuaremos protegiendo a nuestras fuerzas de la agresión iraní”, advirtió el organismo.

Intercambio de ataques y contexto diplomático

La Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) justificó el ataque como respuesta a una ofensiva estadounidense previa contra una torre de telecomunicaciones. “Los objetivos previstos fueron destruidos”, señaló el comunicado iraní, sin especificar la ubicación del enclave atacado. Horas antes, Centcom había anunciado ataques contra Irán por “acciones agresivas”, incluido el derribo de un dron en aguas internacionales.

Estos incidentes armados ocurren mientras Washington y Teherán negocian —con mediación de Pakistán— un plan de paz para poner fin a la guerra. El viernes, el presidente Donald Trump reunió a su equipo de seguridad para una “decisión final” sobre el tema, pero la reunión concluyó sin acuerdo, según medios estadounidenses.

Pese al alto el fuego vigente, la violencia persiste en la región, y el Centcom reiteró su compromiso de respaldar la tregua mientras protege a sus efectivos. El Estado Mayor de Kuwait confirmó que sus sistemas de defensa aérea interceptaron “ataques enemigos”, sin detallar zonas afectadas.