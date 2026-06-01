Moreira instala debate por Punta Peuco en la previa de la Cuenta Pública y pide a Kast indultar a presos

El vicepresidente del Senado, Iván Moreira, llamó a aprobar con rapidez el proyecto de reconstrucción impulsado por el Gobierno y apuntó al Socialismo Democrático como un sector clave para alcanzar acuerdos en el Senado.

En conversación con CNN Chile desde el Congreso Nacional, en la previa de la primera Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast, el senador UDI fue consultado por la tramitación de la iniciativa, que será revisada en la Cámara Alta tras su aprobación en la Cámara de Diputados.

“Si esto se aprobó en la Cámara de Diputados, la lógica es que también, incluso con más rapidez, debiera aprobarse en el Senado”, afirmó.

Moreira sostuvo que existe preocupación por la postura de sectores de izquierda frente al proyecto. “Tengo una preocupación por la izquierda, que no quiere escucharnos, ni escuchar argumentos, ni quiere ver la disposición que tiene el Gobierno para llegar a acuerdo”, señaló.

El parlamentario precisó que sus críticas apuntan especialmente al Frente Amplio, al Partido Comunista y a otros sectores de izquierda que, según dijo, “se oponen absolutamente a todo, sin conocer en detalle el proyecto”.

En ese contexto, destacó la disposición del ministro Quiroz y del Gobierno para llegar a acuerdos, además del rol que deberá tener la mesa del Senado en la tramitación.

“Nosotros tenemos puestos los ojos de verdad en el Socialismo Democrático, porque vemos que el Socialismo Democrático tiene mayor capacidad de diálogo, pero aquí no vamos a excluir a nadie”, afirmó.

Moreira agregó que, si se requiere realizar modificaciones o indicaciones para flexibilizar algunos puntos, el oficialismo estará disponible para hacerlo.

“Yo sé que requiere diálogo, yo sé que requiere incorporar alguna otra iniciativa, pero este es un proyecto muy importante para el país”, sostuvo.

El senador también defendió la necesidad de avanzar en la iniciativa en medio de una situación económica que calificó como compleja. En esa línea, afirmó que el Gobierno recibió “un país endeudado, sin recursos” y apuntó al impacto de la guerra en Medio Oriente.

“Si no tomamos estas decisiones por el bien del país en un futuro cercano, créame que el futuro de nuestro país va a estar en juego”, cerró.