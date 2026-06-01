“El Presidente de la República va a reimpulsar su acción de Gobierno a partir del día de hoy”: Subsecretario del Interior por Cuenta Pública

Durante una entrevista realizada este lunes en T13 Radio, el subsesecretario del Interior, Máximo Pavez, abordó diversos temas vinculados a la gestión del Gobierno, entre ellos la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, la situación migratoria, los planes para Punta Peuco y la tramitación del proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social.

Respecto de la presentación que realizará el Mandatario ante el Congreso, la autoridad señaló que la instancia permitirá exponer tanto los avances alcanzados durante los primeros meses de administración como las condiciones en que fue recibido el país. En esa línea, destacó resultados en áreas como seguridad, control migratorio e inversiones. “El Presidente de la República va a reimpulsar su acción de Gobierno a partir del día de hoy”, afirmó, agregando que existen “muchas cosas muy interesantes que mostrar” a menos de tres meses del inicio del mandato.

Pavez también defendió el trabajo desarrollado por el Ejecutivo en materia de seguridad pública y comparó el escenario actual con el de años anteriores. Según sostuvo, la actual administración ha puesto el foco en el fortalecimiento del orden público, la inversión y la gestión migratoria. “El cambio de mano creemos que es muy real y muy concreto en materia de seguridad, en materia de seguridad jurídica para invertir, en materia de orden migratorio”, aseguró.

Sobre el futuro del proyecto de Reconstrucción Nacional, el subsecretario indicó que el Gobierno mantiene disposición al diálogo con la oposición siempre que existan propuestas concretas sobre la mesa. Asimismo, cuestionó que algunos sectores hayan anticipado su rechazo a la iniciativa antes de iniciar la discusión legislativa. “El Gobierno tiene las puertas abiertas para conversar en la medida en que haya una propuesta de la oposición”, sostuvo.

La autoridad añadió que, en caso de no alcanzarse acuerdos, el Ejecutivo buscará avanzar en la tramitación utilizando las mayorías con las que cuenta en el Congreso. “No tengo ninguna duda que, dentro de estos mensajes políticos, anhelo la esperanza de que hay una voluntad de conversar un proyecto que es necesario”, expresó, reiterando que el Gobierno espera que el debate legislativo permita introducir modificaciones durante su discusión.