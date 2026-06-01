NVIDIA competirá con Intel y AMD en el mercado de los PC con el RTX Spark, su primer superchip para notebooks y escritorio

La tecnológica estadounidense NVIDIA anunció su entrada al mercado de los computadores personales con el superchip RTX Spark, un componente que combina microprocesador y unidad gráfica en un solo chip y que debutará en portátiles y equipos de escritorio de Dell, Lenovo y otras grandes marcas a partir de este otoño.

El anuncio lo realizó el CEO Jensen Huang durante la feria tecnológica Computex, celebrada en Taipei, y representa el regreso de la compañía a un mercado del que se alejó hace más de una década.

RTX Spark: CPU de 20 núcleos y GPU Blackwell con 6.144 núcleos.

El RTX Spark fue desarrollado en conjunto con la taiwanesa MediaTek y correrá el sistema operativo Windows para Arm de Microsoft, sumándose a los esfuerzos por instalar la arquitectura Arm en el ecosistema de PC con Windows, según consignó Bloomberg.

El chip incluye una CPU de hasta 20 núcleos y una GPU de la generación Blackwell con 6.144 núcleos, ambos con memoria integrada compartida, lo que le permite manejar grandes modelos de inteligencia artificial y títulos de videojuegos de alta exigencia.

El diseño será fabricado por Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) con su proceso de 3 nanómetros.

Los primeros equipos apuntarán al segmento premium del mercado, con foco en máquinas que sean al mismo tiempo potentes, delgadas y livianas. NVIDIA indicó que versiones posteriores del chip ampliarán el rango de precios, abriendo la tecnología a un espectro más amplio de consumidores.

NVIDIA llega desde una posición de fuerza

La compañía llega a este mercado en un momento de fortaleza financiera: sus ventas en el trimestre más reciente fueron equivalentes a los totales anuales combinados de Intel y AMD del año pasado, impulsadas por la demanda de chips para centros de datos.

Con el RTX Spark, NVIDIA busca extender su presencia desde la infraestructura de IA hasta los dispositivos que usan los consumidores finales.

Entre las capacidades destacadas del nuevo chip está la posibilidad de ejecutar modelos de inteligencia artificial de forma local y segura, con controles sobre qué datos y software se acceden.

NVIDIA también señaló que software de uso común como Photoshop de Adobe está siendo optimizado para responder a instrucciones basadas en IA en estos nuevos dispositivos, mientras que tareas cotidianas como buscar en el correo o corregir errores en una página web serán más simples.

La compañía descartó además que las actuales limitaciones de suministro en la industria de semiconductores afecten la disponibilidad del chip, y precisó que las comparaciones de rendimiento con la competencia estarán disponibles cuando los equipos estén listos para la venta.