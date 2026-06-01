Vodanovic anuncia que buscará limitar la facultad presidencial de indulto tras dichos de Kast: “Ha llegado el momento de reformar la Constitución”

La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, anunció que buscará impulsar una reforma para limitar o eliminar la facultad presidencial de indulto, en medio del debate por el eventual uso de esa atribución por parte del presidente José Antonio Kast.

En conversación con CNN Chile desde el Congreso Nacional, en la previa de la primera Cuenta Pública del mandatario, la parlamentaria fue consultada por las declaraciones del jefe de Estado, quien afirmó que no dará a conocer indultos durante su discurso, pero ratificó que tiene esa atribución y que podría utilizarla.

“Yo creo que ha llegado el momento de reformar la Constitución”, sostuvo Vodanovic.

La senadora afirmó que mantiene una postura crítica respecto de esta facultad presidencial y recordó que ya había manifestado reparos durante el gobierno anterior.

“La facultad del indulto, y lo he dicho muchas veces, lo dije cuando el presidente Boric hizo uso de esa facultad, así que no estoy cambiando de posición”, señaló.

En esa línea, apuntó contra Kast y sostuvo que el mandatario ha variado su postura según su posición política. “A diferencia del presidente Kast, que según si está en el gobierno o no, cambia de posibilidad”, afirmó.

Vodanovic adelantó que abordará el tema con los senadores socialistas para evaluar la presentación de una iniciativa.

“Lo voy a conversar con mi bancada, porque creo que es importante que presentemos una facultad que limite la facultad del indulto presidencial”, dijo.

Las declaraciones de la presidenta del PS se producen luego de que el debate por Punta Peuco volviera a instalarse en la agenda política, tras conocerse gestiones para trasladar a reos comunes desde ese penal hacia recintos en Casablanca y Temuco.

El tema también cobró relevancia luego de que el vicepresidente del Senado, Iván Moreira, planteara en CNN Chile que Kast debería utilizar la atribución presidencial para indultar a presos de Punta Peuco por razones humanitarias.