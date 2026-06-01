Grafitean avión en el Aeropuerto de Santiago: Sujeto vulneró la seguridad del recinto y fue denunciado a la PDI

Este lunes, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que se produjo el ingreso no autorizado de una persona al sector oriente del Aeropuerto Arturo Merino Benítez.

A través de un comunicado, la DGAC detalló que el hecho ocurrió específicamente en una zona que se encuentra cerrada debido a la presencia de obras en ejecución dentro del recinto.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el individuo habría realizado un forado en el cerco perimetral para acceder al lugar.

En dicho sector permanecen estacionadas aeronaves fuera de operación. Es ahí donde el sujeto habría vandalizado una de ellas con grafitis.

Posteriormente, el sujeto subió a redes sociales imágenes del vehículo dañado.

Tras ser detectada la situación por el personal de seguridad, la entidad aeronáutica interpuso la denuncia correspondiente ante la Policía de Investigaciones (PDI).

La institución ya se encuentra desarrollando las diligencias pertinentes para esclarecer los hechos ocurridos e identificar a los responsables del ingreso ilegal y los daños.

La DGAC señaló que “nuestra institución manifiesta su total rechazo a cualquier vulneración de la seguridad aeroportuaria, condenando enérgicamente lo sucedido. Asimismo, se compromete a llevar a cabo una detallada investigación interna para determinar eventuales responsabilidades, revisar los protocolos de seguridad asociados al área afectada e implementar las modificaciones y acciones disciplinarias que correspondan”.