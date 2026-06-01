Humor, música clásica y sátira: La Chirichota confirma regreso a Santiago tras agotar funciones en su gira internacional

La Chirichota volverá a presentarse en Chile con dos funciones programadas para agosto de 2026 en Santiago.

La agrupación cómico-musical de origen canario llegará al Teatro Estudio 13 tras una gira internacional que incluyó presentaciones en Colombia, Miami, Puerto Rico y Ciudad de México, además de funciones agotadas en distintos escenarios.

El proyecto combina música en vivo, teatro y humor satírico.

Su propuesta parte de una premisa reconocible y poco habitual: compositores clásicos como Mozart, Vivaldi o Beethoven son llevados al presente para enfrentarse, desde la comedia, a fenómenos actuales como las redes sociales, la industria musical, los discursos de poder y la forma en que se consume el arte.

La compañía nació en las Islas Canarias y está influenciada por la tradición de las chirigotas del Carnaval de Cádiz, agrupaciones que mezclan música, interpretación y letras humorísticas sobre temas sociales o políticos.

El nombre “La Chirichota” toma justamente ese origen como referencia, con un formato reducido y un trabajo basado en guitarra española, guitalele y percusión.

El grupo está integrado por Víctor Lemes, Dani Rodríguez, Juan Dávila, Daniel Quevedo, Alberto Vila, Abraham Santacruz e Isaac Dos Santos, de acuerdo con la información oficial de la compañía.

Su sitio describe el humor, la ironía y el análisis social como los ejes de la propuesta.

La obra que presentarán en Chile se ha difundido bajo el título Vuelven los clásicos.

El espectáculo propone una relectura humorística de piezas de la música clásica y canciones contemporáneas, con una estructura teatral que cruza actuación coral, arreglos musicales y letras originales.

El regreso ocurre después de su primera visita al país. En 2024, La Chirichota se presentó en Chile con funciones en recintos como el Teatro Regional del Maule, donde fue anunciada como la primera llegada de la compañía española al país.

Posteriormente, en 2025, el Teatro Municipal de Las Condes programó nuevas fechas del espectáculo entre el 23 y el 26 de octubre.

Fecha, lugar y venta de entradas

La Chirichota se presentará en Santiago el viernes 14 y sábado 15 de agosto de 2026, a las 20:00 horas, en el Teatro Estudio 13, ubicado en Inés Matte Urrejola #0848, Providencia.

La venta de entradas comenzará el jueves 28 de mayo a las 12:00 horas a través de Ticketpro.cl.