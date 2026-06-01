22 en total: Condenados de Punta Peuco solicitan formalmente indulto presidencial a Kast

Punta Peuco volvió al centro de la atención la semana pasada, cuando CNN Chile reveló en exclusiva el traslado de tres reos comunes.

De hecho, ayer el presidente Kast afirmó que él había tomado esa decisión. Pero además, en la entrevista con CNN Chile abordó otro tema que se asocia habitualmente con causas de derechos humanos: los potenciales indultos a condenados.

El Presidente señaló en entrevista con Mónica Rincón que los indultos no son un tema que se anuncie en una cuenta pública. Sin embargo, lo que sí sabemos es que, más allá de que no sea hoy, es un tema que deberá abordar en los próximos días o semanas. Esto porque CNN Chile tiene información exclusiva de que 22 presos de Punta Peuco presentaron en el último mes peticiones de indulto ante el Ministerio de Justicia.

Esto fue confirmado a CNN Chile en exclusiva por la abogada Carla Fernández: “Hemos presentado cerca de una veintena de solicitudes de indulto. Ninguna pide perdón ni excarcelación lisa y llana: todas son conmutativas. Y conviene entender la diferencia, porque no es un matiz. El artículo 93 N° 4 del Código Penal establece que el indulto solo remite o conmuta la pena, pero no le quita al favorecido el carácter de condenado. La pena se sigue cumpliendo y el condenado sigue siendo condenado; lo único que cambia es la forma en que se ejecuta. No pido impunidad. Pido que un anciano enfermo no agonice dentro de una celda”.

“Son casos calificados hasta el extremo: personas de edad muy avanzada, con patologías que el recinto penal no está en condiciones de tratar, para quienes cada día tras las rejas equivale, en términos médicos, a un día menos de vida”, agregó la jurista.

Y cerró: “La discusión no es si deben cumplir su condena, porque la están cumpliendo. La discusión es si el Estado puede transformar esa condena en una pena de muerte que nadie se atreve a firmar”.

El Presidente y el ministro de Justicia han señalado previamente que, si bien hasta el momento no ha habido ningún preso beneficiado con el indulto presidencial, estudiarían caso a caso los méritos cuando les lleguen las peticiones. Lo que sabemos es que esas peticiones ya llegaron y que, por lo tanto, deberán ser tramitadas para recibir respuesta positiva o negativa por parte del Mandatario.