Duro Imacec de abril: Actividad económica cae 1,2 puntos y registra golpe a la actividad minera en el país

Durante este lunes, el Banco Central dio a conocer el dato de actividad económica del Imacec de abril de 2026.
El informe preliminar de la actividad económica nacional correspondiente al cuarto mes del año registró una disminución de 1,2% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
En tanto, la serie desestacionalizada presentó un aumento de 0,1% respecto al mes precedente y una baja de 0,9% en doce meses. Asimismo, el periodo registró la misma cantidad de días hábiles que abril de 2025.
La contracción anual del indicador se explicó por la caída de la minería, sector que anotó un descenso de 11,8% en su serie original. En el desglose de la producción de bienes, que cayó 5,4% interanual, la industria manufacturera anotó una variación de -0,4% y el resto de bienes disminuyó un 2,3%.
En términos desestacionalizados, la producción de bienes aumentó 1,2% respecto al mes anterior, impulsada por la industria manufacturera con un alza de 2,3%, el resto de bienes con un 0,9% y la minería con un 0,8%.
Por su parte, el comercio creció 2,1% en términos anuales, con todos sus componentes en terreno positivo. Destacó el comercio automotor, impulsado por ventas de vehículos y servicios de mantenimiento.
En el comercio minorista sobresalieron las ventas en almacenes de comestibles y a través de plataformas de venta online, mientras que el mayorista anotó alzas en ventas de maquinaria y equipos.
Los servicios también crecieron, aunque de forma más moderada, con un 0,8% anual impulsado por los servicios personales, en particular el sector salud.
🔵El Banco Central de Chile publicó el Imacec de abril 2026 en su sitio web.
Los invitamos a revisar la nota de prensa en el siguiente link: https://t.co/17V6g8EOr6#Imacec pic.twitter.com/xDlq3qLFaR
— Banco Central de Chile (@bcentralchile) June 1, 2026
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