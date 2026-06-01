Balacera en La Legua deja a dos personas heridas: Víctimas dijeron que iban a comprar droga

Dos personas resultaron heridas a bala durante la madrugada de este lunes en la población La Legua, ubicada en la comuna de San Joaquín.

De acuerdo con información preliminar, el hecho quedó al descubierto cerca de las 05:10 horas, cuando personal de Carabineros apostado en la exPosta Central verificó el ingreso de un vehículo particular con dos ocupantes lesionados por impactos balísticos.

Las víctimas corresponden a un hombre chileno de 37 años, quien mantiene antecedentes penales, y una mujer chilena de 23 años, sin registros policiales.

¿Qué dijeron las víctimas?

Según los antecedentes policiales, ambas personas señalaron que se encontraban en La Legua con la finalidad de comprar marihuana.

En ese contexto, habrían sido interceptadas por otro vehículo, desde el cual desconocidos dispararon en su contra.

Tras el ataque, las víctimas llegaron hasta la exPosta Central, donde recibieron atención médica.

Ambos están fuera de riesgo vital

Los dos heridos permanecen en observación y se encuentran fuera de riesgo vital.

Por ahora, se mantienen pendientes las instrucciones del Ministerio Público, que deberá definir las diligencias para esclarecer la dinámica del ataque, identificar a los responsables y determinar el origen de los disparos.