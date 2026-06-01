Cuenta Pública 2026: ¿Cuándo empieza, dónde verla y qué esperar del primer discurso de Kast ante el Congreso?

El presidente José Antonio Kast entregará este lunes su primera Cuenta Pública ante el Congreso Pleno en Valparaíso, en lo que será la principal instancia formal donde el Gobierno fijará prioridades, instalará agenda y rendirá cuentas ante el país.

El protocolo de la ceremonia es preciso: las puertas del Salón de Honor abrirán a las 9:30 para recibir a autoridades e invitados. A las 11:50, funcionarios del Senado y la Cámara recibirán al presidente en avenida Pedro Montt y lo conducirán por la alfombra roja hasta el recinto.

Según reportó Radio ADN, a las 11:55 Kast accederá al Salón Protocolar y a las 12:05 se entonará el Himno Nacional. A las 12:10, la presidenta del Senado dará por iniciada la sesión e invitará al mandatario a tomar la palabra.

Dónde y cómo seguir la transmisión en vivo

La ceremonia completa se podrá seguir en directo a través de Radio ADN (91.7 FM en Santiago) y en adnradio.cl. También estará disponible vía streaming en los sitios web oficiales del Gobierno y del Senado de Chile, además de los canales de televisión abierta que transmitirán el evento.

La expectativa ciudadana es alta: según la encuesta Plaza Pública Cadem publicada el fin de semana, el 57% de los encuestados tiene mucho o bastante interés en informarse sobre la Cuenta Pública de este año.