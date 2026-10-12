Teletón 2026 revela a sus primeros artistas: Leo Rey, Tito El Bambino, Pandora y Bacilos se suman al evento solidario

La Teletón 2026 comienza a definir su programación artística.

A menos de un mes de las tradicionales 27 horas televisivas, la organización confirmó este lunes a los primeros músicos nacionales e internacionales que participarán del evento del 6 y 7 de noviembre.

La lista contempla espectáculos tanto en el Teatro Teletón como en el cierre que volverá a realizarse en el Estadio Nacional, además de una presentación especial del himno de la campaña.

Entre los nombres internacionales anunciados se encuentran el puertorriqueño Tito El Bambino, la agrupación de pop latino Bacilos, el trío mexicano Pandora y el cantante argentino Luciano Pereyra.

La edición de este año se desarrollará cuando se cumplen 48 años desde el inicio de Teletón en Chile.

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La primera campaña se realizó en 1978 y la organización ha confirmado que la transmisión de 2026 comenzará el viernes 6 de noviembre a las 22:00 horas.

¿Qué artistas estarán en la Teletón 2026?

No todos los músicos anunciados actuarán en el mismo escenario. Para la transmisión desde el Teatro Teletón, la organización confirmó inicialmente a Pandora, Sinaka y Luciano Pereyra.

El espectáculo que marcará el cierre en el Estadio Nacional tendrá, por su parte, al reguetonero Tito El Bambino y a Bacilos entre sus figuras internacionales.

A ellos se sumarán tres exponentes chilenos vinculados a la música tropical: Santaferia, Leo Rey y Alanys Lagos. Estos artistas también participarán en fechas de la gira que Teletón realizará previamente por distintas ciudades del país.

La nómina, en tanto, todavía no está lista.

Teletón adelantó que próximamente dará a conocer nuevos artistas y el contenido completo de los diferentes segmentos que compondrán la transmisión.

El cierre también tendrá un espacio reservado para Princesa Alba y Sinaka, quienes interpretarán “Súmate a lo que nos une”, canción oficial de la campaña de este año, acompañados por la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI) y con arreglos sinfónicos.

Ambos músicos habían estrenado el tema durante el lanzamiento oficial de la campaña en agosto. Posteriormente, en septiembre, se publicó su videoclip, que cuenta con la participación del coro de niños y niñas de la Unidad de Terapias Artísticas y Creativas del Instituto Teletón Santiago y de Iaán Calderón, niño embajador de la edición 2026.

¿Cuándo es la Teletón 2026?

La transmisión comenzará a las 22:00 horas del viernes 6 de noviembre y continuará durante el sábado 7. La apertura incluirá una obertura centrada en una mirada hacia el futuro de Chile, seguida del tradicional mensaje de Mario Kreutzberger, conocido popularmente como Don Francisco.

La programación estará dividida en seis bloques temáticos e incorporará, entre otras novedades, una “Digitón”, orientada a extender la campaña a plataformas digitales, y un “Pulso Regional”, destinado a mostrar el desarrollo de las actividades en distintas zonas del país.

También habrá segmentos de humor, competencias y enlaces regionales.

La campaña de este año tendrá además como referencia lo conseguido en 2025, cuando se recaudaron $44.253.268.546.

Teletón informó en agosto que su objetivo es superar esa cifra para continuar financiando la rehabilitación de cerca de 32 mil niños, niñas y jóvenes atendidos por su red de institutos.