Teletón 2025: Los artistas que dirán presente en el show de cierre en el Estadio Nacional

La maratónica jornada comenzará la noche de este viernes 28 de noviembre.

Este viernes 28 y sábado 29 de noviembre se realizará una nueva versión de la Teletón, la cruzada solidaria que ayuda a los más de 32 mil niños, niñas y jóvenes que se atienden en los 14 institutos de Teletón en Chile.

A pocos días del evento, ya está definida la programación televisiva -que transmiten los canales de TV abierta asociados a Anatel-, que contempla seis bloques temáticos con presentaciones musicales, bailes, homenajes y sorpresas.

Uno de los grandes hitos de la campaña 2025 será el regreso al Estadio Nacional luego de tres años. El recinto volverá a recibir el show de cierre, que “además coincidirá con la celebración de los 30 años desde que Teletón realiza ahí su espectáculo final”, destacaron los organizadores.

Las “27 horas de amor” comenzarán este viernes a partir de las 22:00 horas, con Alan García, embajador de la campaña 2025, junto a embajadores de años anteriores en un número musical con los cantantes nacionales Denisse Malebrán Francisco Sazo, Roberto Márquez, Héctor “Kanela” Muñoz, Polimá Westcoast, Alanys Lagos, Nicole y Consuelo Schuster.

Mientras que Pablo Alborán, Paulina Rubio, Gino Mella, Zúmbale Primo, Katteyes y Cristian Castro serán parte de los artistas nacionales e internacionales que serán parte de la cruzada solidaria.

Cierre Teletón en el Estadio Nacional: ¿Qué artistas se presentarán?