Alan García será el embajador de la Teletón 2025: “He aprendido que no me puedo rendir”

"En la Teletón me han enseñado que no me tengo que rendir, que yo puedo", expresó el niño de 12 años durante su presentación como embajador del evento solidario.

Con 12 años, una sonrisa contagiosa y una pasión por el baile, Alan García Gaete fue presentado como el representante de los más de 32 mil niños, niñas y jóvenes que se atienden en los 14 institutos de Teletón en Chile.

Alan nació con espina bífida y hoy, gracias a su rehabilitación, ha pasado de usar silla de ruedas a desplazarse con bastones. “En la Teletón me han enseñado que no me tengo que rendir, que yo puedo”, expresó emocionado.

Su historia fue dada a conocer en una celebración del Día de la Niñez en el Colegio Providencia, donde estudia.

El evento contó con presentaciones de Christell y Ricardo Ramírez, doble chileno de Jungkook (BTS).

La cruzada solidaria será el próximo 28 y 29 de noviembre y tendrá su acto de cierre en el Estadio Nacional.

La meta de superar los más de $40 mil millones recaudados en 2024.