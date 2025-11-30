1995, el fantasma del peor año de la Teletón: Cómo se vivió la única vez en la historia en que no se logró la meta

La edición de 1995 quedó como la excepción en la trayectoria de la campaña: fue la primera vez que el cierre se realizó en el Estadio Nacional y la única en que la recaudación no llegó al monto fijado. “Quizás la meta que nos fijamos hoy fue demasiado ambiciosa. Tal vez no supimos motivarlos lo suficiente”, reconoció entonces Mario Kreutzberger, en una de sus autocríticas más recordadas.

En 2025, la recientemente finalizada campana anual de Teletón volvió a superar la meta, con un cómputo final de $44.253.268.546 por sobre los $40.502.617.946 fijados para esta versión.

Esa dinámica de éxito se ha sostenido por décadas, con una suma de resultados positivos que cubriría el total histórico de las noches que han compuesto la cruzada solidaria en sus 46 años de historia.

Sin embargo, existe una sola -e histórica- excepción: 1995.

Dicha campaña, llevada a cabo el 1 y 2 de diciembre del año antes señalado, fue la décimo tercera Teletón y se popularizó bajo el lema “Nuestra gran obra”.

Contempló, además, la primera obertura que salió del Teatro Teletón y dio paso al Estadio Nacional, lo que aumentó la expectativa en torno al cómputo final.

La cobertura televisiva fue amplia y transversal: los principales canales abiertos (entre ellos TVN, Canal 13, Chilevisión y Mega) transmitieron la cruzada en cadena, con el apoyo de diarios de circulación nacional como La Tercera, La Segunda, Las Últimas Noticias y La Época.

A esto se sumaron señales regionales vinculadas a medios como El Mercurio de Antofagasta, El Día de La Serena, Crónica de Concepción y El Mercurio de Valparaíso, además de operadores de TV por cable como Intercom, Metrópolis, VTR y Cablevisión.

En conjunto, se configuró una red nacional y regional pensada para llegar a la mayor cantidad posible de hogares.

La meta, en tanto, se fijó en $6.277.027.832, prácticamente el doble del monto propuesto el año anterior, y en un contexto económico descrito por la prensa de la época como complejo, con inflación e incertidumbre que afectaban el bolsillo de las familias.

Dicha decisión se tomó bajo el argumento de que era necesario responder al aumento de pacientes y a la presión sobre la infraestructura de los institutos de rehabilitación.

Tras 27 horas de transmisión, el último cómputo presentado en el Estadio Nacional marcó $5.005.253.668, es decir, más de mil millones de pesos por debajo del objetivo.

“Quizás la meta que nos fijamos hoy fue demasiado alta”

En el cierre de esa transmisión, Mario Kreutzberger (Don Francisco) reconoció públicamente que el desafío había sido excesivo para el contexto del momento.

Quizás, esa meta que nos propusimos hoy día, fue demasiado alta, a lo mejor no la supimos motivar bien. Quizás, nos equivocamos en algo, pero he aprendido en estos 18 años que una sonrisa, con esperanza, no tiene precio”, señaló sobre el escenario del mítico Estadio Nacional.

A su lado, yacían observando en silencio el cómputo animadores como Felipe Camiroaga, Cecilia Bolocco, Antonio Vodanovic y Jorge Hevia.

“Quiero agradecerles a todos los que nos colaboraron, respeto a quienes no lo hicieron. Les agradezco a nombre de todos mis compañeros y 50 mil niños impedidos, la sensibilidad, el corazón, el espíritu de solidaridad de esta tierra pequeña y lejana que pierde seguramente en muchos eventos, pero que una vez más esta noche, ha demostrado que somos campeones, campeones de la solidaridad, buenas noches y muchas gracias, nos vamos a despedir con el himno que cerró la Primera Teletón, el himno de la alegría. ¡Gracias Chile!”, concluyó.

Los aportes continuaron en los días siguientes.

Sin embargo, ni siquiera con los depósitos posteriores se logró igualar la cifra planteada por la campaña, de acuerdo con los registros históricos del evento.