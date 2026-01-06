País parque metropolitano

Fotos: Teleférico Pío Nono alcanza más del 95% de avance y proyecta su apertura para fines de enero

Por Michel Nahas Miranda

06.01.2026 / 15:24

El nuevo atractivo del Parque Metropolitano unirá el Zoológico Nacional con la cumbre del Cerro San Cristóbal en un viaje de entre 5 y 7 minutos. Las obras entran en su etapa final.

El Teleférico Pío Nono del Parque Metropolitano de Santiago alcanzó más del 95% de avance en sus obras y se encamina a su puesta en marcha durante las próximas semanas. El proyecto busca consolidarse como un nuevo atractivo turístico para la capital, conectando el Zoológico Nacional con la cumbre del Cerro San Cristóbal.

La iniciativa forma parte de las obras de infraestructura que se desarrollan actualmente en la Región Metropolitana y apunta a mejorar la conectividad interna del principal pulmón verde de la ciudad.

El trazado del teleférico contempla un recorrido aproximado de un kilómetro y considera tres estaciones: Pío Nono–Zoológico Nacional, Chile Nativo y Plaza México. Todas ellas registran un nivel de avance superior al 95%, según lo informado por las autoridades.

El trayecto completo permitirá unir ambos puntos del parque en un tiempo estimado de entre 5 y 7 minutos, reduciendo significativamente los tiempos de desplazamiento para visitantes.

Cabinas y capacidad del sistema

El sistema contará con un total de 24 cabinas, cada una con capacidad para ocho personas. De esta manera, se espera facilitar el acceso de turistas y residentes a distintos sectores del cerro, especialmente en períodos de alta afluencia.

¿Cuándo abrirá el teleférico del Parque Metropolitano?

La subsecretaria de Vivienda, Gabriela Elgueta, señaló que las obras generales deberían quedar concluidas durante las primeras semanas de enero. Posteriormente, se desarrollará en paralelo el proceso de contratación de la explotación del servicio, a través de una licitación pública.

“Esperamos que pueda estar disponible a fines de enero”, indicó la autoridad, en referencia a la apertura del Teleférico Pío Nono al público, una vez completados los procesos administrativos y operativos necesarios.

