PAES 2025: Este es el único colegio municipal que logró entrar al ranking de los 100 mejores

El top 50 del listado es ocupado en su totalidad por instituciones privadas. Revisa el detalle.

Este lunes se dieron a conocer los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), donde solo 1 de los 100 mejores establecimientos es público.

Según un listado de El Mercurio elaborado con datos del Demre, 99 colegios particulares pagados están en el listado. El primer lugar corresponde al Colegio Cambridge, de Providencia, con una ponderación de 893,4.

El Liceo Augusto D’Halmar, ubicado en la comuna de Ñuñoa, se erigió como el único colegio público, instalándose en el puesto 72 con una ponderación de 810,9, cayendo varios puestos en comparación al 2024, año en que se instaló en el 44.

“En Ñuñoa estamos orgullosos de nuestra educación pública. Felicitamos a los 20 puntajes nacionales obtenidos por estudiantes de colegios públicos de la comuna El Liceo Augusto D’Halmar sigue siendo el único colegio público dentro de los 100 mejores“, destacó el alcalde Sebastián Sichel en redes sociales.

Por otra parte, 66 de los 100 recintos están ubicados en la Región Metropolitana. De los 34 de regiones, 7 son del Biobío, 6 del Maule, 5 de O’Higgins, 4 de Valparaíso y La Araucanía, 3 de Los Lagos y 1 de Antofagasta, Coquimbo, Los Ríos, Ñuble y Magallanes.

El top 10 de los mejores colegios en la PAES