Tarjetas Cencosud es condenada tras reportar por error a clientes en boletín comercial: Deberán pagar casi $7 millones en multa

Más de 100 clientes habían denunciado la situación, tras lo cual se inició una acción legal por parte del Sernac.

El Segundo Juzgado de Policía Local de Las Condes condenó a Tarjetas Cencosud (Cat Administradora de Tarjetas S.A.) por informar erróneamente, en el Boletín Comercial a un grupo de 139 consumidores durante el periodo comprendido entre abril de 2023 y marzo de 2024.

Dicha situación ocurrió a pesar que muchos habían cumplido con sus compromisos financieros, y en otros casos, ya se habían extinguido dichas obligaciones, de acuerdo a la norma vigente.

La acción legal fue iniciada por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), luego de constatar que existía un centenar de reclamos de parte de los consumidores, quienes indicaban que habían sido informados en el registro de morosos, pese a pagar sus deudas con la empresa.

Para conocer lo que estaba ocurriendo, el Servicio ofició a Cencosud, solicitando una serie de antecedentes, entre ellos, los detalles de la situación que afectaba a las personas consumidoras, la cantidad de clientes afectados/as, entre otros.

El SERNAC denunció el caso ante el Segundo Juzgado de Policía Local de Las Condes, argumentando que la empresa faltó a su deber de cuidado y profesionalidad establecido en la Ley del Consumidor (N° 19.496), al dañar la reputación y dignidad de las personas afectadas.

Finalmente, el tribunal, tras analizar los antecedentes, acogió la denuncia y argumentación del SERNAC, en todas sus partes, aplicando una multa de 100 UTM a Tarjetas Cencosud, esto es, casi 7 millones de pesos. Adicionalmente se condenó en costas al proveedor.