Jóvenes de Talca ganan concurso de manga organizado por la Embajada de Japón y el Ministerio de la Mujer

Dos alumnas del Liceo Abate Molina fueron destacadas entre los seis ganadores del certamen, que busca promover el talento juvenil y generar conciencia sobre la violencia de género a través de expresiones artísticas.

Dos alumnas del Liceo Abate Molina de Talca fueron reconocidas entre los seis ganadores del segundo Concurso Nacional de Manga, iniciativa impulsada por la Embajada de Japón, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y la Pontificia Universidad Católica.

El jurado entregó el premio de Mejor Técnica a Francisca Paredes y el de Mejor Mensaje a Sara López, ambas en la categoría de artistas de hasta 17 años.

De acuerdo a lo que informó el medio local Diario La Prensa, la ceremonia se realizó en la sede diplomática y fue encabezada por el embajador de Japón en Chile, Kenko Sone, quien destacó el valor cultural del manga y su impacto formativo. “El manga en Japón es un elemento cultural muy importante, nos da entretención y aprendizaje. Es importante potenciar el talento de los jóvenes que traen nuevos mensajes”, señaló.

El certamen se desarrolla en el marco de las iniciativas de prevención de la violencia de género. Por ello, las obras participantes abordaron diversas dimensiones del tema. La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, afirmó que “hablar de violencia de género es una forma efectiva de evitarla y es un gran poder transformarlo en expresiones artísticas y en las reflexiones que estas impulsan”.

La obra “Mounstroum”, de Francisca Paredes, relata la experiencia de dos jóvenes que enfrentan episodios de violencia y la frustración ante una respuesta institucional insuficiente. En tanto, “La Voz”, de Sara López, explora el proceso de una víctima que, al pedir ayuda, logra recuperar su dignidad y proyectar esperanza.

Entre los asistentes estuvo parte del equipo creador del manga “Lautaro”, obra que alcanzó el tercer lugar en el concurso internacional del manga en 2023. Uno de sus autores, el colorista Kóte Carvajal, valoró el rol de las nuevas generaciones: “Es una forma de expresión y una manera de mostrarle al mundo cómo es a través de tus ojos. Es un intercambio necesario y ojalá que haya mucha diversidad”.