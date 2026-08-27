Tala ilegal de bosque nativo en Puerto Varas: Conaf presenta querella y exige una multa superior a los $8.300 millones

Conaf interpuso una querella criminal tras constatar la tala ilegal de 160 hectáreas de bosque nativo al interior de un terreno del Ejército en Río Pescado, comuna de Puerto Varas.

Según lo informado por Diario Financiero, la corporación exige una multa superior a los $8.300 millones por el delito de sustracción de madera —avaluada en $1.383 millones— e infracción a la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo.

La fiscalización, efectuada junto a la PDI, acreditó la extracción sin plan de manejo de especies como luma, canelo, coihue, ulmo, avellano, tepa, mañío y tiaca.

Sobre el impacto ambiental acumulado en más de una década, el director regional del organismo, Fernando Gebhard, advirtió que estas operaciones “implican un tránsito permanente de personas y vehículos, lo que afecta al suelo por quedar desprotegido de vegetación y provocarle compactación“.

Además advirtió que se genera una “alteración de los recursos hídricos” y daño directo al hábitat de la fauna silvestre.