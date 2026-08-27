GPS de furgón permitió ubicar a banda que había robado casi 6 mil cajetillas de cigarros: Se recuperó botín avaluado en $37 millones

Un procedimiento iniciado en Maipú permitió a personal de la 31 Comisaría de San Bernardo detener en su comuna a cuatro sujetos y recuperar casi 6 mil cajetillas de cigarros avaluadas en más de $37 millones.

La alerta se activó a las 11:45 horas, luego de una señal emitida por la Central de Comunicaciones de la institución, que notificó sobre el posicionamiento en tiempo real, vía GPS, del vehículo involucrado en el robo en Maipú.

Al obtener la informalización del geolocalizador, personal policial llegó hasta la intersección de las calles Brasil con Tocornal, en San Ramón, donde detectaron al furgón, iniciando un seguimiento controlado.

La persecución culminó en la esquina de Pedro Aguirre Cerda con Paraguay, donde los cuatro ocupantes se bajaron del auto e intentaron huir a pie; sin embargo, fueron alcanzados y reducidos por los efectivos.

Los cuatro arrestados corresponden a tres chilenos mayores de edad con antecedentes penales por el delito de robo y un ciudadano ecuatoriano con situación migratoria irregular en Chile.

Posteriormente, la víctima del asalto reconoció a los cuatro individuos como autores materiales del robo con intimidación.

La policía recuperó un botín avaluado en $37.435.317, correspondiente a 5.950 cajetillas de cigarro de diversas marcas, las que fueron devueltas a la empresa afectada.

En tanto, el furgón usado por la banda para cometer el atraco, el peritaje a sus números de chasis y motor dio cuenta que tenía encargo vigente por robo con intimidación desde el 21 de agosto de este año.