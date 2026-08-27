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Hospital psiquiátrico deberá indemnizar con más de $24 millones a enfermera que dejó la institución: Había denunciado acoso laboral

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Hospital psiquiátrico deberá indemnizar con más de $24 millones a enfermera que dejó la institución: Había denunciado acoso laboral

La Corte Suprema ratificó una condena por acoso laboral contra el Hospital Psiquiátrico Philippe Pinel de Putaendo y el Servicio de Salud Aconcagua en favor de una enfermera y exfuncionaria del recinto.

De acuerdo con lo informado por Radio Biobío, el máximo tribunal acreditó que la profesional enfrentó tratos hostiles y la modificación injustificada de sus calificaciones de desempeño durante un contrato a prueba de cuatro meses que finalmente no fue renovado.

Pese a que el dictamen preliminar disponía su reincorporación, la demandante solicitó sustituir la medida por una indemnización inicial de $23.660.000.

No obstante, tras registrarse un retraso en el pago, la justicia obligó a reliquidar el monto con multas e intereses, elevando la cifra sobre los $24 millones, según explicó el presidente de FENATS Nacional Valparaíso, Daniel Bartch, quien cuestionó que la jefatura denunciada continúe en su cargo.

Frente a la resolución, tanto el establecimiento médico como el Servicio de Salud Aconcagua señalaron que “institucionalmente” no emiten declaraciones sobre dictámenes de tribunales, aunque confirmaron que acatarán lo ordenado por la sentencia judicial.

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