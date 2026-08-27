Unimarc deberá pagar más de $38 millones a contratista por obras en sus locales: Corte Suprema confirmó sentencia contra empresa

La Corte Suprema confirmó la sentencia que obliga a la empresa Rendic Hermanos SA, operadora de los supermercados Unimarc, a pagar una deuda de $38.384.166 más IVA a un contratista de obras civiles por servicios de mantenimiento y reparación en sus establecimientos.

De acuerdo a lo informado por el Poder Judicial, en un fallo unánime, la Primera Sala del máximo tribunal desestimó el recurso de casación en el fondo interpuesto contra la resolución dictada previamente por la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

El máximo tribunal determinó que la impugnación pretendía alterar los hechos fijados en la causa y cuestionar la valoración de las pruebas periciales, aspectos que corresponden de manera exclusiva a los jueces de instancia.

La resolución estableció que los argumentos presentados “escapan al objeto del recurso de casación en el fondo que se limita a examinar la correcta o incorrecta aplicación de la ley, pero respetando los hechos establecidos en el fallo que se impugna”.

Por todo lo anterior, la Suprema determinó que “se rechaza el recurso de casación en el fondo, interpuesto por el abogado don Héctor Cifuentes Jara en representación de la demandante, contra la sentencia de diez de junio de dos mil veinticinco, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso”.