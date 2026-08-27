Enel sufre derrota en tribunales por apagón de 2024: Corte confirmó responsabilidad de la empresa por fallas masivas tras paso de sistema frontal

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó una reclamación presentada por Enel Distribución contra la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), ratificando la responsabilidad de la empresa en las masivas fallas de suministro eléctrico ocurridas en agosto de 2024 en la Región Metropolitana.

Según lo indicado por el Poder Judicial, el fallo descartó vicios de ilegalidad en las resoluciones del organismo regulador y desestimó el argumento de la concesionaria, que atribuía las interrupciones del servicio a factores de fuerza mayor derivados de fuertes vientos.

En una resolución unánime, la Novena Sala del tribunal de alzada determinó que no existió vulneración al debido proceso ni al derecho a defensa frente a las exigencias de información del ente fiscalizador.

Además, los magistrados establecieron que el tribunal carece de facultades para reemplazar las evaluaciones técnicas especializadas de la autoridad, rechazando la pretensión de la distribuidora de revertir el proceso administrativo.

Finalmente, se indicó que “no podrá prosperar la solicitud de la reclamante, en cuanto a que se declare que las interrupciones del servicio eléctrico que fueron postuladas, fueron consecuencia directa y necesaria de un evento que puede ser calificado como caso fortuito o fuerza mayor, resultando asimismo improcedente retrotraer el proceso administrativo, por no haberse justificado la existencia de un vicio que amague o conculque alguna de las garantías o derechos de la recurrente, siendo la planilla objetada un mero compendio de observaciones que se encuentra inserto en un procedimiento administrativo inacabado, en que aún no se determinan sanciones o multas para la empresa concesionaria ni se le absuelve de los cargos o infracciones que pudieren eventualmente atribuírsele”.