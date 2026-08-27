Cadem: Apoyo a Reforma de Seguridad del Gobierno cae 8 puntos en menos de un mes y un 58% cree que debería ser retirado

Este jueves se dio a conocer una nueva edición de la encuesta Cadem, que abordó uno de los principales proyectos impulsados por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast: la reforma de seguridad.

La propuesta ha generado controversia —incluso en el oficialismo— a raíz de medidas que han sido criticadas, como la duración del nuevo Estado de Excepción, que queda a cargo del criterio del Presidente por hasta 240 días.

También ha existido polémica por modificaciones a la Constitución que contiene la reforma del Ejecutivo, las que han sido cuestionadas por su efectividad y pertinencia.

En este contexto, el nuevo sondeo de Cadem arrojó que el apoyo a la reforma del Gobierno se ubicó en un 41%, lo que equivale a 8 puntos menos que el respaldo que consiguió hace tres semanas en la misma encuesta.

De forma complementaria, se indicó que un 58% de los encuestados estima que el Gobierno de Kast debería retirar el proyecto del Congreso, siete puntos porcentuales más que en la muestra anterior.

↘️ #Cadem Acuerdo con agenda de seguridad cae 8pts a 41% y el 58% (+7pts) cree que el gobierno debería retirar el proyecto.#PlazaPública pic.twitter.com/otbDV6lxM0 — Cadem_cl (@Cadem_cl) August 27, 2026

En cuanto al contenido de la propuesta, se indicó que el apoyo a la creación del nuevo Estado de Excepción llega a 41%, lo que equivale a una caída de 3 puntos respecto a la encuesta anterior, mientras el desacuerdo sobre esta medida subió dos puntos porcentuales hasta un 51%.