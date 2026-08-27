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Cadem: Apoyo a Reforma de Seguridad del Gobierno cae 8 puntos en menos de un mes y un 58% cree que debería ser retirado

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Cadem: Apoyo a Reforma de Seguridad del Gobierno cae 8 puntos en menos de un mes y un 58% cree que debería ser retirado

Este jueves se dio a conocer una nueva edición de la encuesta Cadem, que abordó uno de los principales proyectos impulsados por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast: la reforma de seguridad.

La propuesta ha generado controversia —incluso en el oficialismo— a raíz de medidas que han sido criticadas, como la duración del nuevo Estado de Excepción, que queda a cargo del criterio del Presidente por hasta 240 días.

También ha existido polémica por modificaciones a la Constitución que contiene la reforma del Ejecutivo, las que han sido cuestionadas por su efectividad y pertinencia.

En este contexto, el nuevo sondeo de Cadem arrojó que el apoyo a la reforma del Gobierno se ubicó en un 41%, lo que equivale a 8 puntos menos que el respaldo que consiguió hace tres semanas en la misma encuesta.

De forma complementaria, se indicó que un 58% de los encuestados estima que el Gobierno de Kast debería retirar el proyecto del Congreso, siete puntos porcentuales más que en la muestra anterior.

En cuanto al contenido de la propuesta, se indicó que el apoyo a la creación del nuevo Estado de Excepción llega a 41%, lo que equivale a una caída de 3 puntos respecto a la encuesta anterior, mientras el desacuerdo sobre esta medida subió dos puntos porcentuales hasta un 51%.

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